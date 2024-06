Buitenbadbezoekers blijven weg door regen en kou: "Laatste weken is er bijna niemand"

Het is een bewolkte ochtend met af en toe een bui boven Zwembad De Breek in Landsmeer. "Het is heel erg rustig", zegt toezichthouder Sara. "We hebben vandaag tot nu toe twaalf mensen gehad."

En dan te bedenken dat De Breek nog een verwarmd buitenbad heeft. Maar het regent te vaak en het is dit seizoen tot nu toe te koud voor grote bezoekersaantallen.

Niet iedereen laat zich afschrikken door de kou. "Boven water is het koud, maar in het water is het fantastisch", vertelt een van de drie zwemmers in het buitenbad van zwembad Sijsjesberg in Hilversum. "En het is lekker rustig."

Twee zwemmers

"We hebben op dit moment twee zwemmers, dus ik ben wel heel druk hoor", zegt toezichthouder Romy van zwembad De Weid in Andijk met een lach. "Begin mei hadden we nog een paar honderd bezoekers, maar de laatste weken is er bijna niemand."

"We hebben alleen de vaste baantjestrekkers, die laten zich niet afschrikken", zegt een medewerker van zwembad Het Zwet in Wormer. "Niemand gaat een kaartje kopen met dit weer. En dat is wel heel jammer. Je hebt alles er netjes bijliggen en dan verloopt het seizoen op deze manier."