Gratis taxatiedag in Laren: wat is oma's schaaltje waard?

Omdat de hele maand juni in het teken staat van kunst in Laren, is de taxatiedag dit keer gratis. Wie deze dag zijn of haar collectie deskundig wil laten taxeren, kon zonder afspraak terecht bij de Larense bibliotheek in het Brinkhuis.

Onze lepeltjes zijn niets waard

Om de proef op de som te nemen, hebben we zelf ook wat spullen meegenomen om te laten taxeren, maar we blijken geen goudmijn in huis te hebben.

De uitkomst is teleurstellend. Oma hield bij hoog en laag vol dat we voorzichtig moesten met haar 'zilveren' lepeltjes. Maar volgens de taxateur hoeft dat niet meer. Ze blijken niet van zilver en sommigen zijn zelfs van een spaarpuntenactie van een grote Nederlandse koffiebrander.