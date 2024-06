Amsterdamse ambulancemedewerkers krijgen meer psychische zorg door toename agressie

Die extra aandacht voor het psychisch welzijn van de hulpverleners is er nu meer. Marleen van de Kerkhof, directeur van de Amsterdamse ambulanceorganisatie, is daar ook voorstander van. "Onze hulpverleners komen met heftige incidenten in aanraking. Dat kunnen stevige verkeersongelukken zijn met slachtoffers en heftige bloedingen, reanimaties, verhangingen of agressie-incidenten, en soms kunnen incidenten ook potentieel traumatisch zijn, omdat er veel omstanders zijn die met heel veel emoties of boosheid reageren en dat kan natuurlijk ook heel veel impact hebben. "

130.000 ritten

Ambulance Amsterdam rijdt per jaar zo'n 130.000 ritten. Dat betekent dat elke ambulancemedewerker een keer per maand een incident meemaakt dat mogelijk een trauma kan veroorzaken. Hoeveel medewerkers psychische klachten ervaren of uitvallen wil de Ambulance Amsterdam uit privacyoverwegingen niet delen. Maar door de verharding van de maatschappij en de toename van het aantal verwarde mensen in de stad, wordt er wel meer mentale hulp aan ambulancemedewerkers geboden dan voorheen.