Nieuwe aanvliegroute vermindert overlast in Uitgeest, Assendelft de dupe

De keuze voor het verleggen van de route is in samenspraak met de omgeving gedaan, vertelt Van der Helm van de Luchtverkeersleiding (LVNL). "Dat betekent dat het wat verder weg ligt van Uitgeest en Heemskerk en inderdaad iets dichterbij Krommenie en Assendelft. Voor die regio hebben we al eerder twee hinderbeperkende maatregelen genomen, dus dat betekent per saldo dat het voor de hele omgeving beter wordt."

Ze doelt hier op de vaste naderingsroute voor de Zwanenburgbaan in de nacht die in mei 2020 werd ingevoerd. Ook word er sinds april 2020 een nieuwe technologie gebruikt waardoor 's nachts tijdens harde wind minder snel een secundaire baan wordt ingezet, zoals de Zwanenburgbaan.

'Niets gevraagd'

Omwonenden vinden het gek dat hen niet is gevraagd hoe zij de nieuwe situatie ervaren. "Er wordt niet aan ons gevraagd: 'Zit je wel eens rechtop in bed?' Het is eigenlijk nogal immoreel", zegt Stefan Molenaar van Platform Vlieghinder Zaanstreek.

Ook Nico Brantjes uit Uitgeest is verbaasd over de gang van zaken. "Ik vind dat ons een loer gedraaid wordt. Er komen niet minder vliegtuigen. Het is gewoon gebleven zoals het is." Luchtverkeersleiding Nederland laat weten zich op de meetresultaten te focussen. "Hinderbeleving is voor iedereen verschillend", zegt Van der Helm.

Een kleine stap vooruit

Toch zijn er ook positieve geluiden. Wethouder René Oud van D66 Uitgeest is enthousiast over de resultaten. "Absoluut, het is voor ons belangrijk dat LVNL aandacht heeft voor de problematiek en hinderbeperkende maatregelen. Dit is een kleine stap, maar we willen uiteindelijk naar die nachtsluiting toe", zegt hij.



Uitgeesters hebben volgens hem vooral last van de randen van de nacht, bij het in slaap vallen of het vroeg wakker worden. "Het zal met kleine stapjes gaan, maar we hebben wel het momentum te pakken."

Ook Wil Spaanderman, die zich destijds hard heeft gemaakt voor de nieuwe route, is blij met het resultaat. "De nieuwe situatie is een kleine stap vooruit", vindt hij. "Ik heb wel geleerd dat een kleine wijziging een lange doorlooptijd kent van bijna zeker drie jaar", blikt hij terug op de vele voorbereiding en de tijd die er nodig was voordat de nieuwe route realiteit werd.

Overdag

In Uitgeest hopen ze dat de nieuwe route ook overdag wordt doorgevoerd. "Met soms meer dan 400 vliegbewegingen over Limmen en Uitgeest is hier de grens allang bereikt", vindt Spaanderman.



Om de route ook overdag te kunnen vliegen, moeten nog wijzigingen worden gedaan in het Nederlandse luchtruim. "Om dat in de toekomst te kunnen doen, zijn we er nu mee bezig in het programma Luchtruimherziening," aldus Van der Helm van LVNL.