Zorgen nieuwe tradities voor opleving Oranjekoorts in Tuindorp Oostzaan?

In de grote zaal van het Zonnehuis staan nog maar weinig stoelen, en op het podium staat een klein projectiescherm. "Geen zorgen hoor, we hebben een veel groter scherm", bezweert Frank Schraven. En ook een paar dozijn extra stoelen worden nog geregeld. Dat moet ook wel, want aanstaande zondag is het de bedoeling dat het hier tot de nok toe gevuld is met Oranjefans, als Nederland speelt tegen Polen op het EK voetbal.

"We gaan eerst spandoeken maken met alle kinderen en ouders, en daarna met zijn allen de wedstrijd kijken." Schraven glundert: "Hoe leuk is dat?"

Oranjekoorts

Verder getuigt nog weinig in Tuindorp Oostzaan van oplopende Oranjekoorts. Opvallend, want in 2012 nog werd de Orionstraat door een landelijk radiostation nog uitgeroepen tot de Mooiste Oranjestraat van heel het land. Geen enkel huis in de straat had toen géén oranje spandoek op de gevel en de buurt liep de polonaise door de straat.

Nu wappert er niets in de Orionstraat. "Er was hier een postbode, die is nu met de vut", vertelt Tuindorper Nico Sibrandi. "En hij was, met de buren, de drijvende kracht." Of de man nu nog in de straat woont, weet hij niet. Maar, ziet Sibrandi, zonder een paar krachten die de kar trekken, komt er weinig van de grond.

Grote Beerstraat

Even verderop, in de Grote Beerstraat, hangen wél de oranje vlaggetjes over de straat - al staat het niet in tot hoe de Orionstraat er twaalf jaar geleden uitzag. Toch doet het Sibrandi goed om te zien dat de Oranjekoorts nog leeft in de buurt. "Waarschijnlijk hebben de buren gezamenlijk afgesproken om de slingers en vlaggetjes te kopen en op te hangen. Dan maken ze er samen een feestje van."

Gaat de Oranjekoorts nog oplopen in Tuindorp? Veel hangt af van de prestaties van Oranje op het toernooi in Duitsland. Sibrandi weet het zo net nog niet. "Je weet het nooit met het Nederlands elftal. Maar ik moet het nog zien."

Zondag 15 juni om 11:00 kunnen ouders en kinderen spandoeken maken in het Zonnehuis. Om 15:00 begint de wedstrijd.