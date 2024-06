Omgewaaide boom legt treinverkeer tussen CS en Duivendrecht plat, ook trein gestrand

"Het is onstuimig en dat merken we ook op het spoor", meldt Prorail op X. "Er ligt een boom op de bovenleiding tussen Amsterdam en Duivendrecht en daarom is er daar geen treinverkeer mogelijk."

Voor de reizigers in de stilstaande trein wordt nog een plan voor evacuatie gemaakt. Het is nog niet bekend wanneer zij de trein mogen verlaten.

Het lijkt er nu pas op dat het treinverkeer pas rond 22.45 uur opgestart kan worden. De NS raadt reizigers aan om met de metro te gaan.