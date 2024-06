Omgewaaide boom legt treinverkeer tussen Amsterdam en Duivendrecht plat: "Enorme flitsen"

"Het is onstuimig en dat merken we ook op het spoor", meldde Prorail eerder vanavond op X. "Er ligt een boom op de bovenleiding tussen Amsterdam en Duivendrecht en daarom is er daar geen treinverkeer mogelijk."

Een buurtbewoner liet weten dat de gestrande trein ter hoogte van het Funenpark in Oost stond. "Voordat de trein Amsterdam-Maastricht van 18.05 uur tot stilstand kwam, zag ik enorme flitsen."