Holendrecht op de schop: nieuwe woontorens en 176 bomen tegen de vlakte

Minder sociale huur

Er worden 107 sociale huurwoningen gesloopt. Die worden vervangen door circa 750 woningen. De gemeente denkt aan maximaal 30 procent sociale huur, minimaal 25 procent middeldure huur, 25 procent middeldure koop en 20 procent vrije sector koopwoningen.

Dat wijkt af van het Amsterdamse woonbeleid van 40 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en 20 procent vrije sector-huur of koop. Volgens de gemeente kan dit desondanks, omdat het percentage sociale huur in Holendrecht nu nog 92 procent is. Er zou nu behoefte zijn aan 'nieuwe en andersoortige woningen'. Zo hebben de huidige appartementen geen lift en is de meerderheid met een grootte van meer dan 70 vierkante meter 'relatief groot'.

"Voor een evenwichtige balans is het wenselijk om het aandeel sociale huur omlaag te brengen. Als het aandeel sociale woningen in de nieuwbouw 30% wordt, daalt het aandeel sociale woningen in de wijk als geheel naar circa 80 procent", schrijft Van Dantzig. "Dit is nog steeds vrij hoog in relatie tot andere wijken in Amsterdam."

Ook zou een lager aantal sociale huurwoningen ervoor zorgen dat bewoners zich veiliger voelen op straat.