Bewoners Vlaskamp plannen make-over: meer groen, veiligheid en recreatie

De bewoners willen ook meer ruimte voor recreatie. "Op dit moment is het best kaal en is er niet veel te doen", zegt bewoonster Lia. "Daarom willen we graag een evenementenplein aanleggen aan de achterzijde. Op die manier is er regelmatig iets leuks te doen in de buurt." Daarnaast komen er ook meer sportmogelijkheden en willen de bewoners een Engelse tuin aanleggen. "Als ik uit mijn raam kijk, ziet het er soms treurig uit. Door een Engelse tuin met winter- en zomerbloeiers aan te leggen, wordt het een stuk kleurrijker," lacht Wim.

Genoeg handtekeningen

Om hun projectplan onder de aandacht te brengen bij de gemeenten Heemskerk en Beverwijk, hebben de bewoners handtekeningen verzameld. "Inmiddels hebben we al meer dan honderd handtekeningen. Dat is een duidelijk teken dat veel mensen in de buurt enthousiast zijn", lacht Wim.