De laatste loodjes van het seizoen in NH Sport

De zaalvoetbalsters van het Amsterdam Os Lusitanos graaien in een spannende finale de kampioensschaal voor de neus van regerend landskampioen FC Marlène weg. Bij de mannen deelt Hovocubo in de eerste partij in de best-of-three serie de eerste tik uit aan het favoriete Tigers Roermond.

In de buitenlucht schudden de veldvoetballers van MOC buurman Zwaagdijk in de finale van de nacompetitie van zich af, al gaat dat allesbehalve makkelijk. Tot slot draaide onze camera ook in 't Veld bij VZV waar een groot beachhandbalevenement werd gehouden. Beachhandbal is over acht jaar mogelijk een olympische sport.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.