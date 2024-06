Ganzen veroorzaken voor miljoenen schade: 'Nederlands landschap is walhalla'

Roel Bakker, kolenteler uit Wervershoof, kan ze wel schieten. Iedere ochtend strijkt een zwerm ganzen neer op zijn land waar ze zich de rest van de dag tegoed doen aan zijn gras en gewassen. Romanesco’s, broccoli’s, spitskolen: de ganzen ontbijten er graag mee.

Bakker is niet de enige met dit probleem. Boeren klagen al jaren dat ganzen het verse gras voor de koeien wegkapen. In de omgeving van Schiphol zijn de dieren berucht vanwege de risico's op aanvaringen met vliegtuigen. En sinds enige tijd kunnen ganzen ook niet meer rekenen op de onvoorwaardelijke steun van natuurorganisaties, omdat ze in beschermde natuurgebieden veel schade aanrichten.

Toch verblijven er op het hoogtepunt in de winter zo'n 2 miljoen ganzen in Nederland. Want, zeggen experts, het Nederlandse landschap is een simpelweg een walhalla voor ganzen.

Dat komt vooral doordat het Nederlandse landschap, met het voedzame grasland en de vele waterpartijen, ideaal zijn voor ganzen, legt Roelf Hovinga van Landschap Noord-Holland uit. "Boeren verbouwen gras voor koeienvoer, en dat is eiwitrijk en voedzaam gras. Ideaal voor deze vogels."

De grauwe gans

In Nederland zijn vooral brandganzen, kolganzen, rotganzen en rietganzen te vinden, maar één soort steekt erbovenuit: de grauwe gans. Deze grote, grijze vogel broedt in West-, Centraal- en Noord-Europa en overwintert doorgaans in Zuid-Europa.

Hoewel de grauwe gans vroeger al in Nederland voorkwam, heeft het dier sinds 1970 een comeback gemaakt, zegt Roelf Hovinga. "De grauwe gans werd uitgezet toen de Flevopolders werden drooggelegd. Al dat natte rietmoeras was een paradijs voor de ganzen. Sindsdien is de populatie enorm gegroeid."

Met name het grasland van boeren lijdt onder de vogels. Vorig jaar keerde het Faunafonds ruim 27 miljoen euro uit aan boeren voor schade door grauwe ganzen, waarvan 9,8 miljoen euro aan Noord-Hollandse boeren. Het Faunafonds compenseert boeren voor de schade die dieren aanrichten. In bijna alle provincies vormen ganzen de grootste groep overlastgevers. Alleen in Limburg, waar relatief weinig grasland is, veroorzaken wilde zwijnen meer problemen.

Vergassen

Ook Patty Laan, voorzitter van Faunabeheereenheid, wijst het Noord-Hollandse landschap aan als oorzaak van de grote populatie. "De broedomstandigheden zijn heel goed als gevolg van het overheidsbeleid, gericht op natuur, recreaties en water. En het landbouwbeleid zorgt weer voor heel veel voedsel", zegt Patty Laan van Faunabeheereenheid Noord-Holland.