Explosie bij woning in centrum van Hilversum, omgeving afgezet

Door de knal is de voorkant van het huis beschadigd geraakt. De straat is afgezet en de politie doet onderzoek.

Geen gewonden

Of ten tijde van de explosie mensen in het huis waren, is niet duidelijk. Er zijn in ieder geval geen gewonden gevallen, laat een politiewoordvoerder weten.

Wat er precies is ontploft, is niet duidelijk. De politie roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden.