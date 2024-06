Frustratie en woede bij aannemer: Werk rioolstraat Slootdorp 'onterecht stilgelegd'

"Mijn goede naam is aan dit werk gekoppeld", zegt een verontwaardigde Ronald Nieuwenhuizen van Zwart Infracare tegen NH. Hij is de aannemer die het werk aan de riolering in de Koningin Julianalaan in Slootdorp uit moet voeren. "We hebben meerdere bewonersavonden gehad om alles uit te leggen. En nu dit."

Gaat veel te ver

Op 3 juni zou het werk beginnen, maar bezorgde bewoners staken daar een stokje voor. In een brandbrief schrijven ze dat ze niet overtuigd zijn dat het werk in de straat veilig uitgevoerd kan worden. Uit onderzoeken zou namelijk blijken dat de grond ernstig vervuild is en er is een groot risico dat de werkzaamheden kunnen leiden tot het verzakken van woningen in de straat. De gemeente Hollands Kroon neemt het zekere voor het onzekere en stelt het werk uit.

Nieuwenhuizen is woedend als hij het nieuws hoort. "Zonder goede bewijzen", benadrukt hij. Wij kennen de rapporten ook en op grond van die onderzoeken is vervolgonderzoek gedaan, en nemen wij alle mogelijke maatregelen. We staan achter de voorbereidingen die genomen zijn en staan te popelen om te starten met de werkzaamheden."