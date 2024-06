Oogst van West-Friese telers in gevaar, en niet alleen vanwege de regen

De houtduifdiscussie laait hoog op en er gaat bijna geen dag voorbij zonder ‘incident’, leert een rondgang bij meerdere bloemkooltelers in de regio. Als we over de percelen van Roel Bakker in Wervershoof lopen, vliegen ze met honderden tegelijk weg. Ze hebben flink huisgehouden: de bladeren zien er geel en kaalgevreten uit.

"Het werk van de houtduif", stelt de teler. "Ze eten de bladeren op, waardoor de plant in de stress raakt en geel wordt." En dat komt de bloemkool niet ten goede, vertelt hij. "Het is belangrijk dat de bloemkool veel blad heeft, want anders groeit het niet. En wat niet groeit, kunnen we niet verkopen."

Hij slaakt een diepe zucht: "Het is een steeds groter wordend probleem. De schade die de duiven aanrichten neemt ieder jaar toe."

Ook bij Gerard van der Thiel uit Grootebroek is het dweilen met de kraan open. Hoewel hij een breed scala aan maatregelen neemt, vreten de houtduiven in recordtempo zijn bloemkoolvelden kaal. "Ongeveer dertig procent is opgegeten door de duiven", rekent hij uit. "Er valt niet meer tegenop te boksen."

