Museum Cobra benadrukt belang gemeentesubsidie om 'hoopvol' toekomstplan waar te maken

Voor de plannen is veel geld nodig. Om financieel rond te komen wil het museum bijna de helft van de tentoonstellingskosten financieren via sponsoring, fondsenwerving en particuliere donaties, en moeten de bezoekersaantallen jaarlijks 10 procent stijgen. In 2027 moeten ongeveer 84.000 mensen het museum bezoeken. "Wij denken dat de begroting reëel is en niet ambitieus", benadrukt Stal tijdens het raadsgesprek.

Ruimte voor financiële tegenvallers

In de begroting zit ruimte voor financiële tegenvallers, vervolgt Stal. Zo is de bijdrage vanuit de Business Club Cobra - een netwerk van bedrijven die zich voor langere tijd financieel aan het museum hebben verbonden - in de begroting 'als schorriemorrie beschouwd' en heeft Marius Touwen een andere sponsor geregeld. Deze instelling wil op jaarbasis 100.000 euro in het museum stoppen, met als voorwaarde dat de gemeente de meerjarige subsidie toekent.

"Het ziet er erg hoopvol uit", zegt Philip Bodenstaff, burgerlid van 50Plus, over het toekomstplan.