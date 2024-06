Theo Heuft (89), oud-uitbater van Yab Yum overleden

Het roemruchte sekspaleis Yab Yum werd in 2008 gesloten, omdat er criminele activiteiten in het bordeel zouden plaatsvinden. Na de sluiting in 2008 ging Yab Yum in 2013 nog een paar jaar open als museum. Dat er tot vandaag niks veranderd is aan het pand, is opmerkelijk. Het decor, van kroonluchters tot aan gordijnen en het rode tapijt, is bewaard gebleven.

Na de verkoop van het bordeel vertrok Heuft samen met zijn vrouw Monique naar Zuid-Frankrijk, naar de Côte d’Azur, waar zij samen een bed and breakfast opzetten. "Later verhuisden ze naar de Bourgogne, waar ze gasten ontvingen in een oude smederij", schrijft De Telegraaf.