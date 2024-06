Eemnes werkt aan veld ter grootte van 35 voetbalvelden vol zonnepanelen

Overigens is het niet zijn bedoeling dit helemaal vol te proppen met zonnepanelen. Er moet 'ademruimte' blijven en plek om misschien wat te verbouwen of doorheen te lopen.

Bij de ontwikkeling van dit park moet de gemeente nog wel rekening houden met het feit dat er in de nabije toekomst een weg gaat lopen van de Zuidpolder naar de Eikenlaan naar de Wakkerendijk. Dit moet de nieuwe ontsluiting worden naar de snelweg. Deze nieuwe weg kan een beperkende factor zijn voor het zonnepark.

Verouderde panelen

Net ten zuiden daarvan, tussen de Eikenlaan en de snelweg, beschikt Eemnes al acht jaar over een zonnepark. Dat is een oppervlak van zo'n zes hectare. De inmiddels al wat verouderde panelen wil Ten Have opwaarderen, zodat hier nog meer duurzame zonne-energie is op te wekken.

Aan de overkant van de Rijksweg ziet hij eveneens nog mogelijkheden, al is de opdracht hier met meerdere eigenaren wel wat lastiger. In de buurt van Heidehoek is maximaal acht hectare beschikbaar voor een zonneveld.

Geen windenergie

Dat allemaal bij elkaar opgeteld, kan Eemnes een goed alternatief bieden voor de twee gigantische windturbines die de provincie Utrecht opnieuw heeft bedacht in de oksel van de A1 en de A27. Niet alleen de politiek wil absoluut geen windenergie binnen de gemeentegrenzen, maar dat geldt ook voor de inwoners. Die conclusie kwam luid en duidelijk naar boven uit de resultaten van de vorig jaar gehouden burgerraadpleging.

"Als we een vuist willen maken tegen die windturbines dan zullen we met een serieus alternatief moeten komen. Dat betekent een substantiële bijdrage. Als we het over fors hebben dan hebben we het over 25 tot hectare 30 zonneveld", aldus de Dorpsbelangen-bestuurder.

Compenseren

Eemnes heeft aardig wat te compenseren, want volgens Ten Have staan die twee enorme windturbines gelijk aan 36 hectare zonneveld. Maar met het aanbod dat de gemeente nu in de maak heeft, kan de provincie goed met het Eemnesser voorstel leven, aldus de wethouder. Hij meent dat dit te realiseren is in 2028 en dat is voor ver de RES-deadline van 2030.

Maar eerst is het aan de lokale politiek. Vanavond bekijkt de commissie het voorstel van het college. Begin juli moet de gemeenteraad er een klap op hebben gegeven, want het ontwerp moet op 10 juli op de burelen van de provincie liggen.

Daarmee is de kous nog niet af, want Ten have realiseert zich goed dat hij over dit onderwerp in gesprek moet de inwoners, zeker met die van de Wakkerendijk. De vraag of het zonnepark er wel of niet moet komen, ligt dan niet voor. Dat besluit is aan de politiek. Wel komt bijvoorbeeld aan de orde hoe dit park het beste is in te richten.