Pieter-Jan start petitie tegen omstreden parkeerplan: "Je wordt beperkt in je vrijheid"

Eind april stemde de gemeenteraad ondanks de onvrede van de inwoners voor het nieuwe parkeerbeleid. Dat houdt in dat er vanaf januari 2025 in meerdere wijken rondom winkelcentrum Middenwaard en het station Heerhugowaard sprake is van een vergunningsplicht om te mogen parkeren. Voor de eerste vergunning betaal je 25 euro, voor extra vergunningen voor een tweede of derde auto betaal je honderd euro per stuk.

Om te controleren of geparkeerde auto's ook echt zo'n vergunning hebben, rijden er zogenaamde scanauto's die de kentekens scannen om te kijken of ze een vergunning hebben en of de auto geregistreerd staat in een digitale app. Ook de parkeerkosten in de omgeving gaan fors omhoog.

Slecht geïnformeerd

Pieter-Jan Lubbers is een van de vele inwoners die fel tegen dit nieuwe parkeerbeleid is en daarom startte hij een petitie. "Dit blijft ons jarenlang achtervolgen", stelt hij. Lubbers vindt dat de gemeente Dijk en Waard haar inwoners nauwelijks geïnformeerd heeft. "Nog steeds spreek ik mensen die zeggen: 'Wat? Gaat dit gebeuren?'", vertelt hij aan mediapartner Streekstad Centraal.

"We ontvangen wél een brief thuis over een onderzoek naar vleermuizen, waarbij iemand soms door de wijk loopt; die impact is minimaal. Maar bij het parkeerbeleid, iets groots waar we de rest van ons leven last van hebben, ontvangen we niks."

De gemeente geeft aan dat de communicatie over het parkeerbeleid via andere kanalen is gegaan, bijvoorbeeld via het gemeentenieuws in een huis-aan-huiskrant. De avonden waarbij Dijk en Waarders mee mochten over het beleid waren volgens Lubbers slecht bezocht. "Mensen wisten het gewoon niet. Alleen bij de laatste raadsvergadering was ruim driehonderd man aanwezig. Ik heb daarover ook geflyerd, zodat meer mensen er vanaf wisten."