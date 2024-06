Angela Groothuizen won een wedstrijd zonder te weten dat ze meedeed

Het winnende nummer Vinkeveen ging over de ervaring die Angela had tijdens een zeldzame winter met ijs.

Kun je schaatsen?

"Ik kan wel schaatsen. Ik heb het vroeger veel gedaan", zegt Groothuizen. "Als het enigszins kan, ga ik schaatsen. Ik word dan gek van geluk. Toen in Vinkeveen was alles dichtgevroren. Je kon helemaal rond. Je zag iedereen spelen en blij zijn. Ik heb daar 's nachts nog tot een uur of drie lopen krassen. In m'n eentje, over dat zwarte ijs. Met dat geluid, dat gekraak. Met die volle maan, Het was een enorme ervaring."

Groothuizen vertelt verder: "Jan Beuving zei: Ik wil voor mijn afstuderen een nummer voor je schrijven. Hij kwam langs. We waren goed met elkaar. We hadden samen al een hitje gehad met Niets blijft. En toen vertelde ik hem dit verhaal en hoe ik het beleefd had. Hij maakte aantekeningen en kwam later met dit lied. Ik heb er uiteindelijk wel een paar coupletten vanaf gehaald, want het werd erg kleinkunst. En ik heb er met Nico andere muziek onder gemaakt, wat meer bij mij paste."

