Zelfs een hogedrukspuit werkt niet: gemeente gaat succeswensen zelf verwijderen

Het was een leuk idee: zoonlief op een speciale manier succes wensen met zijn eindexamens. De teksten zouden binnen een paar dagen weer vervagen na een regenbui, dacht de vader van Matthew. Maar weken later zijn de succeswensen nog steeds goed zichtbaar op straat, tot irritatie van enkele buurtbewoners. "Het is dus geen krijt, maar gewoon verf," zei een van hen eerder tegen NH.

De vader van Matthew is flink in de weer geweest met chemische middelen en een hogedrukspuit, maar dat mocht niet baten.

Gemeente aan de bak

De gemeente gaat een aannemer inhuren om de liefdevolle doch hardnekkige boodschap te verwijderen. "De veroorzaker is bij de gemeente niet bekend. Er zijn ook geen getuigen. Daardoor kan de gemeente niemand persoonlijk aanspreken", laat de gemeente weten.

"De basis is wel dat wij kosten verhalen op een veroorzaker van schade aan gemeente eigendommen. Als er sprake is van een strafbaar feit doet wij de gemeente aangifte bij de politie. Hierbij is de kosten/baten afweging (in hoeverre ambtelijke capaciteit wordt ingezet en de te maken kosten, red.) een factor."