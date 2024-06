Vier auto's beschadigd door brand in Assendelft, politie vermoedt opzet

"De brand is vermoedelijk ontstaan bij een bedrijfswagen", zegt de woordvoerder van de politie. De brand sloeg over naar een andere auto, die ook total loss is verklaard. Twee andere auto's raakte ook beschadigd door het vuur.

De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken. "Er is een getuige die een knal heeft gehoord en daarna iemand heeft zien wegrijden op een scooter", zegt de woordvoerder. "Misschien heeft dat er iets mee te maken." Er is nog niemand aangehouden.

