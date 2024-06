Hilversummers vechten tegen wateroverlast: bewoners verenigen zich om vuist te maken

De zaal in wijkcentrum st. Joseph zat vol met inwoners van Hilversum-oost. De ruim vijftig aanwezige Hilversummers hebben allemaal hetzelfde probleem: sinds eind vorig jaar staan hun kelders vol met water.

Vrijwel alle bezoekers hebben pompen moeten kopen waarmee ze de schade beperkt proberen te houden, maar het is pompen tegen de bierkaai. Op een groot scherm in de zaal worden foto's afgebeeld waarop te zien is waar mensen mee te maken hebben: centimeters hoog water, schimmel en kapotte meubels.

Waar het eerst nog leek alsof het probleem zich alleen in de Vogelenbuurt afspeelde, blijkt het nu in een veel groter deel van Hilversum-oost te spelen. Zo hebben inwoners van de Kapteynstraat tot de Liebergerweg en van het West-Indiëkwartier tot Villa Industria zich aangemeld voor deze avond.

Bewoners bijten zich vast

Het is de eerste keer dat gedupeerden op deze manier samenkomen. Sommige kennen elkaar al of hebben online contact gehad. "Hoeveel pompen heb jij in je kelder?" en "Hoe hoog staat het water bij jou?" zijn de eerste vragen die aan elkaar gesteld worden. Twee van de kartrekkers van deze bijeenkomst zijn Jos van der Woude en Gerrit Wiggers. Zij hebben zich de afgelopen maanden vastgebeten in de materie en delen hun kennis met de rest van de zaal.

Het duo geeft aan een zo snel mogelijk een oplossing te willen vinden voor de overlast van het hoge water. Door klimaatverandering is de verwachting dat de extreem natte maanden alleen maar gaan toenemen en dat de regen zich ophoopt in het grondwater. Nu gebeurt dat onder andere in het recent verbouwde natuurgebied Anna's Hoeve. Daar staat het water al maanden lang erg hoog. De overlast wordt daardoor gemerkt in delen van Hilversum-oost.

Het grondwater moet daarom beter afgevoerd worden. Het duo stelt voor om via de Gooyergracht het water weg te laten pompen richting de Randmeren. Dat gebeurt op dit moment niet, zo is de lezing van Wiggers en Van Der Woude. Waarom niet is voor hen onduidelijk.

Vereniging vormen

De irritatie is bij sommige inwoners ook te merken. Instanties als de gemeente, de woningcorporaties, de waterschappen en het GNR geven aan dat het de verantwoordelijkheid is van de gedupeerden om hun kelders waterdicht te krijgen. Dat lieten de instanties ook eerder weten in hun reacties aan NH. De gemeente liet later nog weten dat het hoge grondwater en de overlast daardoor voor hun moeilijk op te lossen is.

Daar nemen de bezoekers van de bijeenkomst geen genoegen mee. Dus wordt er aan het eind van de avond ook gedacht aan het oprichten van een vereniging, om zo een rechtspersoon te zijn en juridisch steviger in de schoenen te staan.

Begin januari maakte NH de onderstaande reportage over de wateroverlast in Hilversum-oost bij Gerrit Wiggers.