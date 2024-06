Na regen komt nog meer regen: is dat nog ergens goed voor?

Regen en harde wind is voor veel buitensporten geen goede combinatie. Maar de kitesurfers van de Amsterdamse kitesurfschool Endless Summer zijn er wel blij mee. Ze trokken gistermiddag naar Wijk aan Zee om hun sport te kunnen beoefenen, vertelt Naomi.

"Ik ben er wel blij mee, de regen maakt mij verder niet heel veel uit. Ik was er zondag ook en toen was het ook best wel druk. Ik zit in een appgroep en ik zie dat er vanmiddag best wel veel kiters nog het water op."

De regen deert de kitesurfers weinig, legt ze uit. "Als er maar wind staat, dan maakt het verder niet uit of het regent. Zolang het niet onweert, staan wij gewoon op het water als het waait."

Perfect kitesurf-weer wil Naomi het niet noemen, maar door de harde wind die er staat is het genieten voor de kitesurfers. "Perfect is wel met een zonnetje erbij, maar ik heb wel liever meer wind en regen dan weinig wind en zon. Je bent toch al nat als je in het water ligt."