Check hier hoe er in jouw gemeente is gestemd

Alleen de uitslag van Den Helder is nog niet binnen.

Bij de vorige Europese Verkiezingen in 2019 was de PvdA - toen nog niet samen met GroenLinks - verreweg de grootste partij in de provincie. Ook de VVD werd in heel wat gemeentes de grootste in de provincie. In geen enkele Noord-Hollandse gemeente was de PVV toen de grootste partij.

Nu is de partij van Wilders in ongeveer net zoveel gemeentes de grootste als de PvdA. De VVD is nog maar in een paar gemeentes de meest gekozen partij.