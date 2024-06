Europese verkiezingen 2024: GroenLinks-PvdA opnieuw grootste in de stad, maar levert wel in

GroenLinks-PvdA krijgt 37,4 procent van de stemmen. Dat is 7 procentpunt minder dan bij de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019. PVV behaalt in vergelijking met de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement daarentegen winst. Zij gaan van 1,9 procent naar 7,2 procent.

Ook Volt en PvdD deden het helemaal niet slecht. Volt verdubbelt ruim van 4,6 procent naar 10,7 procent. Partij voor de Dieren gaat van 6,8 procent naar 11,2 procent en maakt daarmee de top drie compleet.

Nieuwkomer NSC krijgt slechts 1,6 procent van de stemmen. Zij leveren daarmee flink wat in vergeleken met de laatste Tweede Kamerverkiezingen, toen behaalde zij nog 6,6 procent van de stemmen. Ook de VVD levert in. Zij gaan van 11,6 procent van de stemmen naar 8,2 procent.

Opkomst

Op 6 juni kon heel Nederland zijn stem uitbrengen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. In Amsterdam was de opkomst 46,9 procent en dat is meer dan de opkomst bij de vorige Europese verkiezingen in 2019. Toen ging 45 procent van de Amsterdammers naar de stembus. Wat opvalt: de opkomst is ook hoger dan die bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Toen gingen 46,6 procent stemmen. Dat is volgens de gemeente voor het eerst.

Naast de verkiezingen voor het Europees Parlement konden Amsterdammers dit jaar ook stemmen voor het referendum over de Hoofdgroenstructuur. 59,1 procent van de Amsterdammers stemden tegen de plannen van de gemeente. De gemeenteraad neemt over iets meer dan twee weken een beslissing over wat er met de uitslag gedaan gaat worden.