Dit moet turner Loran de Munck bijschaven voor topklassering op de Spelen in Parijs

Op de afgelopen EK pakte De Munck het zilver op het onderdeel paard voltige. Toch moet er in Parijs nog een schepje bovenop om mee te doen om de prijzen. Met de insprong en de afsprong zijn meer punten te verdienen. Maar de grootste winst valt te behalen op een draai met twee omwentelingen. "Dat is twee keer zo lastig en twee keer zoveel risico", zegt De Munck.

In de aanloop naar de Spelen moet De Munck niet alleen zijn oefening, maar ook het gevoel op het paard aanpassen. Bij PAX in Hoofddorp traint hij altijd op een paard van het merk Spieth. Daar werkte hij op de EK ook zijn oefening af, maar in Parijs staat een paard van Gymnova. De verschillen tussen die twee zijn aanzienlijk. Wat de verschillen zijn, zie je in onderstaande video.