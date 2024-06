Joodse Jules en Palestijnse Mahmoud geven voorlichting op scholen: "Betere vrienden geworden"

Langzaam vult het lokaal in het RSG Enkhuizen zich met leerlingen uit 2 havo. Mahmoud en Jules zitten al klaar in een kring. “Ik heb al sinds de basisschool niet meer in de kring gezeten!” zegt een leerling. De kring is bewust gekozen: de twee voetbalvrienden komen hier niet om voorlichting te geven, maar om in gesprek te gaan over het jodendom, de islam en de oorlog in Gaza. De attributen en boeken op de tafel fungeren als gespreksstarters.

De heren stellen zich kort voor. Mahmoud is in Palestina geboren en Jules in Nederland. Hij is joods en heeft een aantal jaar in Israël gewoond. Het duo deelt papiertjes uit. Leerlingen schrijven op waar ze aan denken bij het jodendom en de islam. Vooroordelen, vragen en associaties. 'Anne Frank' wordt opgeschreven, 'Synagoge', maar ook 'halal' en 'haram'.