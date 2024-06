Automobilist rijdt sloot in en doet bijzondere oproep: "Bel niet de politie"

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 06.15 uur op de Oterlekerweg. De bestuurder kwam in het water terecht, de auto kwam tegen een brug tot stilstand.

Een fietser wilde de automobilist helpen. "Hem werd gevraagd om niet de politie te bellen, maar dat heeft hij natuurlijk wel gedaan", laat een woordvoerder van de politie weten.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar in het voertuig werd verder niemand aangetroffen. "Het lijkt er dus op dat er alleen een bestuurder in het voertuig zat. Die was kennelijk fit genoeg om te vluchten."

De eigenaar van de auto is bij de politie bekend. Volgens de wet is de eigenaar dan ook verplicht om te vertellen wie er op het moment van het ongeval in de auto zat. Het voertuig is weggetakeld.