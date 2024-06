Zwanenburger dorpsfeest 'nieuwe stijl': "Uniek in Nederland"

De laatste jaren stond er op een drukke avond steevast een paar duizend man in de tent aan de Kinheim in Zwanenburg. Grote nationale artiesten traden op, en het dorpsfeest was tot ver buiten het dorp bekend.

Hartstikke leuk natuurlijk, maar daardoor ging de aantrekkingskracht voor de dorpelingen wel een beetje verloren, merkte ook Rob Koster. Hij organiseert de feestweek al sinds de eerste editie samen met een klein clubje mensen. Voor jaargang nummer 21 besloten ze de aanpak flink te veranderen, om de dorpelingen weer op één te zetten.

Geen sponsoren, alleen kaartjes en baromzet

"Zonder sponsoren moesten we eerst de kaarten in de verkoop doen, anders wisten we simpelweg niet wat we uit konden geven aan artiesten", vertelt Koster gistermiddag tijdens het kinderblok. "Dat was best heel spannend, want wat als er niet genoeg animo is? Maar gelukkig kwam er nog een run op de kaarten, en kan het dus blijkbaar wel. Dat het op deze manier lukt, is best wel uniek in Nederland."

Pas vlak voor de deadline van de kaartverkoop ging het echt lopen, zegt medeorganisator Kitty van Opzeeland: "In december begon de verkoop, en dat ging heel traag. Toen hebben we zelfs nog besproken wat de absolute ondergrens was voordat we het niet door zouden laten gaan. Maar gelukkig was dat allemaal niet nodig."