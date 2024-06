Met tegenwind naar Normandië: zo verliep Piets vliegavontuur naar D-day herdenking

Zou de wind niet te hard waaien? Zou het niet gaan (mot)regenen? Of te veel lage bewolking ontstaan? Allemaal factoren die roet in het eten zouden kunnen gooien, vertelde Piet voor zijn vertrek.

Traag

Het historische toestel waar het duo mee vliegt, een Auster Mark V, is nog in originele staat. "Het is terug naar de basics. Het is een heel licht vliegtuig en heel gevoelig, het heeft niet zo'n sterke motor dus het vliegt heel langzaam", vertelde Piet.

Piet en Mich bereikten binnen één dag Normandië, de weergoden waren hen gunstig gezind. "Er stond een beetje wind tegen. Met onze lage snelheid heeft dat toch invloed en duurt de vlucht gelijk langer", vertelt Piet. Daarom vloog het stel op een hoogte van 300 meter, omdat de wind daar wat minder was. "Maar over het algemeen hadden we super goed weer", zegt Mich.

'Ongelooflijk mooi'

In Normandië namen ze deel aan herdenkingsvluchten boven de historische stranden waar de geallieerde troepen op 6 juni 1944 landden. Vanuit talloze landen waren vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar het grote herdenkingsevenement in Frankrijk gevlogen, dat dit jaar extra groot werd opgezet.

De twee piloten zijn beiden onder de indruk van wat ze hebben meegemaakt: "Het was prachtig om te zien", zegt Piet na afloop van de herdenkingsvluchten. "Ongelooflijk mooi", vult Mich aan. In het publiek zaten onder andere de Amerikaanse president Joe Biden en koning Willem-Alexander.



"We hebben een eerbetoon kunnen geven. Aan de invasie, het begin van de vrijheid, aan de overledenen," vertelt Piet. "Mensen stonden te wuiven met vlaggen toen wij overkwamen." Op de Franse televisie was het evenement live te volgen, en ook van het vliegtuig van Piet kon je een glimp opvangen.