Jongerenorganisatie Triple Threat heeft na 15 jaar antikraak een eigen plek

Triple Threat is een basketbalvereniging, maar dan net even wat meer. Nog steeds is de sport core business. Maar het basketbalpleintje in de wijk werd al snel de uitvalsbasis voor veel meer leuke activiteiten, die de jeugd van Schalkwijk van de straat af hield.

De jongerenorganisatie werd een groot succes. Ze mochten vanuit leegstaande winkelpanden de afgelopen vijftien jaar de activiteiten uitbreiden: dansclubs, muziekworkshops, er werd zelfs een kapsalon opgezet. Maar bovenal kon iedereen die dat wilde er gewoon aanwaaien en chillen. Nu is er zelfs huiswerkbegeleiding.

Voor de komende tien jaar is nu een enorm pand tot hun beschikking gesteld. En vandaag gingen de jongeren in optocht door het winkelcentrum van Schalkwijk daar naar toe.