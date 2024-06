"Kom ons helpen", moestuin voor Gooise voedselbank heeft meer vrijwilligers nodig

De vrijwilligers van de moestuin leveren groente aan de voedselbank in 't Gooi. Het werk bestaat uit veel verschillende dingen, vertelt Mart. "We zaaien eerst de plantjes bij de kas in Blaricum, dan zetten we ze op het land in Huizen. Dat moet wel eerst geschoffeld worden. En daarna oogsten, natuurlijk."

Met de groentes die van de moestuin afkomen, maken de vrijwilligers een hoop Gooise gezinnen blij. Al zijn dat er de laatste jaren wel minder geworden, zegt Mart. "We komen van zo'n zeshonderd, we zitten nu op 207." Die daling lijkt positief, zou je denken. "Maar als je hoort dat er nog steeds een miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens leven, dan is dat raar", vindt Mart.

"We staan tussen maart en oktober op het land", vervolgt hij. Toch hoeven de vrijwilligers met hondenweer niet het land op. "We laten ons sturen door het weer. Als het plenst, slaan we een dagje over. Tenzij de plantjes het echt nodig hebben, dan maken we een uitzondering."