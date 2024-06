Illegale roeiactie in Noord: "Een loods en een opstapplek, dat is het enige wat we vragen"

Het water op

Dus gaan de 'demonstranten' het water op, al zijn ze in bescheiden aantallen gekomen. Ongeveer dertig enthousiastelingen binden de riemen vast, gaan zitten op de stoeltjes en zodra de stuurman ‘na nu’ heeft geroepen gaat de kracht in de benen. Waar de een in zijn studentenjaren wedstrijdroeier is geweest, de ander al 20 jaar roeit bij een roeivereniging of nog nooit geroeid heeft, komt één ding duidelijk naar voren. “Noord is zo mooi vanaf het water. Het geeft zoveel rust. Het is prachtig.”