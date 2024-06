De zoektocht van Guus naar waarheid over Haarlems politieverzet in Tweede Wereldoorlog

Hartendorf reist heel Noord-Holland af om te spreken met de nog levende leden van het politieverzet. Dat was toen al 45 jaar na de oorlog.

"Ze hielden hun verhaal voor zich want ja, je moest toch door met de wederopbouw van het land." Dat ze met één been in het graf toch aan hem het verhaal doen, is volgens Guus omdat hij één van hen is. "Ik kwam als politie-collega over de vloer, niet als journalist. Dat scheelt."

Opa Piet Hartendorf

Haarlem in Verzet werd uitgegeven in 1994 en het boek heeft veel losgemaakt bij nabestaanden die over de daden van hun ouders lazen. "Ze lazen in mijn boek vaak echt wat nieuws."

Eén van de nieuwe hoofdstukken in het boek is het verhaal van Hartendorfs opa, Piet Hartendorf. Ook hij kende Bureau Smedestraat, maar dan twee keer als celbewoner. Die verhalen, waarbij zijn opa tegen de lamp liep voor het verstoppen van twee Joodse jongens, kan Guus nauwkeurig beschrijven. Niet alleen door brieven en een dagboekje van zijn oma, ook de cel waar zijn opa in heeft gezeten kent Guus van binnenuit.

