Tambourcorps Volendam stopt ermee "Kinderen zitten liever op hun telefoon"

In Edam, Monnickendam, Marken en Volendam spelen vandaag vier muziekverenigingen in lokale klederdracht naar hartelust. Alhoewel het er gezellig uitziet, zit er voor het Tambourcorps Volendam een verdrietige ondertoon aan het optreden. "Het is ons laatste optreden, dus we gaan er wat moois van maken."

Liever op hun telefoon

De 21-jarige Klaas Hondma is het jongste lid van de vereniging. Hij heeft zich twaalf jaar geleden aangemeld en sindsdien is er niemand meer bijgekomen. "Heel jammer, maar het hoort niet meer bij deze tijd", zegt hij. "Mensen gaan liever sporten of zitten op hun telefoon."

De vereniging gaat er wel uit met een knal, want met het laatste optreden gaan ze op een boot en varen ze naar de vier dorpen aan het Markermeer. De verenigingen van Edam, Marken en Monnickendam zien ook weinig jonge aanwas die blijft, maar hebben nog wel genoeg leden om door te gaan.