Droog weekend, maar uitzonderlijke koude en natte week op komst

Vanmiddag is het bewolkt en het kan af en toe wat regenen, maar heel heftige buien worden het niet. De middagtemperaturen liggen rond de 17 graden. De wind waait matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het zuidwesten.

Zondag wordt een mooie dag om op pad te gaan: op een enkele bui in het noorden na is het droog en 's ochtends schijnt de zon volop. In de middag komen er wat wolken bij. De maximumtemperaturen schommelen tussen 15 graden op de Wadden en plaatselijk 17 graden.

De westenwind is morgen matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig en in het oostelijk Waddengebied krachtig met windkracht zes.

Aan dat relatief kalme weer komt begin volgende week een einde. Maandag en dinsdag zakt juni volgens Visser 'door de bodem'. Vooral op maandag kan er veel regen vallen en wordt het niet warmer dan 15 graden. Na dinsdag wordt het droger, maar het blijft koud voor de tijd van het jaar.