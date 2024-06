Instappèèn! Stoomtrein rijdt Hilversum binnen om 150 jaar spoor te vieren

Maar ook alle vrijwilligers die de trein rijdend houden en al het 'treinpersoneel' zijn bijna kinderlijk blij. "Boys and their toys", roept al een van de mannen op de bok, de plek waar de machinist en stokers staan in de locomotief.

"Je krijgt hier echt kippenvel van tot achter je oren", zegt Michel van den Wollenberg, zelf stoker op de 'loc'. Met een opkomende zon, de indrukwekkende machine die witte waterdamp wolken staat te blazen en de nostalgische wagons die erachter hangen, is te begrijpen wat hij bedoelt.

Groei dankzij het spoor

De 150 jaar oude Oosterspoorlijn heeft onder andere ervoor gezorgd dat Hilversum kon groeien. Dankzij de komst van het treinstation, konden namelijk Amsterdammers ook gaan genieten van 't Gooi en omgeving.

Tijdens de tussenstops is de tijd ook teruggedraaid. Kruiers lopen op het perron met bagage te sjouwen en conducteurs knippen met een ouderwetse tang de kaartjes van de passagiers. In de trein zelf, die onverwacht comfortabel is, word je rustig heen en weer gewiegd, terwijl de vage geur van houtskool af en toe je neus in drijft.

Is dit de trein naar Utrecht?

Nadat station Baarn is aangedaan, gaat de rit naar Hilversum. Sinds 1990 staat daar het nieuwe stationsgebouw, maar op de vorige prijkte nog het beginjaartal van 1874. Vanaf hier gaat de trein pendelen naar station Maliebaan in Utrecht. Dat is eigenlijk geen echte halte, maar het Spoorwegmuseum, hoewel het vroeger wel een echt treinstation was.

Als de trein puffend tot stilstand komt in Hilversum, staat er alweer een groep liefhebbers klaar om het gefluit, gesis en gestoom te bewonderen. Een nietsvermoedende mevrouw stapt in, omdat ze denkt dat het de reguliere dienstregeling is. Als ze hoort dat het kaartje wat duurder is dan normaal, stapt ze weer uit om in een gewone trein te stappen.