Bijzondere Zaankanters krijgen ereplekje op nieuwe Walk of Fame

25 bijzondere Zaankanters krijgen hun eigen tegel op een nieuwe Walk of Fame in Wormerveer. Inwoners van de gemeente Zaanstad konden in februari bijzondere mensen voordragen voor zo'n tegel en vrijdag werden de eerste tegels onthuld. Onder andere straatvoetballer Edward van Gils werd vereeuwigd: "Het is superstoer, een grote verrassing."