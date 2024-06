Automobilist schept scooter op beruchte Aalsmeerse rotonde, buurman verleent eerste hulp

Dat zegt een bewoner van een nabijgelegen woning die geregeld getuige is van ongelukken op de rotonde. Geregeld komen zij of gezinsleden in actie om slachtoffers van botsingen bij te staan. "In dit geval heeft mijn man geholpen", vertelt de bewoner aan NH.

Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 22.30 uur op de rotonde die de Dorpsstraat met de Burgemeester Kasteleinweg verbindt. "Ze waren gelukkig niet ernstig gewond", gaat ze verder, "maar ze hebben goede schrik gehad." Beide betrokkenen zijn naar verluidt jongemannen van rond de 20 jaar.

De politie kan die lezing niet bevestigen, zij zijn in het weekend alleen bereikbaar voor grotere incidenten.

Fietspad in beide richtingen

Volgens getuigen wilde de automobilist vanuit de Dorpsstraat de rotonde oprijden, en heeft daarbij de scooterrijder op het fietspad over het hoofd gezien. Op dat deel van de rotonde mag het fietspad in beide richtingen worden gebruikt.

De scooterrijder kwam door het ongeluk met een flinke smak op het asfalt terecht, maar bleek na controle door ambulancepersoneel alleen lichte verwondingen te hebben overgehouden aan de aanrijding. Wel zijn de auto en de scooter door de klap flink beschadigd.

Tekst gaat door onder de foto.