Derde penaltyserie levert zaalvoetbalsters Os Lusitanos de landstitel op

In sporthal Waardergolf in Heerhugowaard stond na twee keer twintig minuten spelen een 1-1 eindstand op het scorebord. Voor rust had Sanne Brand de thuisploeg op voorsprong gezet, maar in de tweede helft trok Annebel ten Broeke de stand recht. Ondanks kansen over en weer in de slotfase volgde er een verlenging waarin niet meer werd gescoord.

En dus kwam het op penalty's aan. Twee weken geleden nam Marlène die het beste en vorige week trok Os Lusitanos aan het langste eind. Ook nu bleek het team van trainer Nuno Ferreira het beste de zenuwen in bedwang te kunnen houden. In een zinderende strafschoppenserie miste Chantal Hendriksen bij een 6-6 stand, waarna Ten Broeke wel raak schoot.

Drie verloren finales

Het is dit seizoen al de derde keer \ dat FC Marlène in een finale moet buigen voor de ploeg uit Amsterdam. Aan het begin van het seizoen ging de strijd om de Super Cup na verlenging met 1-4 verloren en met Pasen was Os Lusitanos in de bekerfinale ook al na strafschoppen de sterkste.

Zaterdag verschijnt de samenvatting van de ontknoping om de zaaltitel online.