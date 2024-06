Jessica Schilder doet het weer: Volendamse opnieuw Europees kampioen kogelstoten

Schilder won twee jaar geleden in München als eerste Nederlandse atlete ooit goud bij het kogelstoten op de EK. Ze won dat jaar ook brons op de WK outdoor (Eugene) en indoor (Belgrado).

Schilder begon dit jaar uitmuntend met een Nederlands record van 20,31 meter bij de NK indoor. Ze prijkte bovenaan op de wereldranglijst, maar de favorietenrol drukte zwaar op haar bij de WK indoor in Glasgow in maart. Er kwam één geldige poging uit haar armen en die leverde haar de vijfde plaats op.

Outdoor

Het buitenseizoen verliep tot Rome ook niet helemaal naar wens, want Schilder werd ziek tijdens haar verblijf in China, waar ze meedeed aan twee wedstrijden uit de Diamond League. Ze moest zelfs naar het ziekenhuis voor onderzoek.

In Rome liep het een stuk beter, ook al waren de afstanden niet indrukwekkend. Schilder leverde haar winnende stoot al bij haar eerste poging. Van Klinken kwam in haar tweede stoot tot 18,67 meter. Zij is een van de weinige atleten in de mondiale top die het kogelstoten combineert met discuswerpen. De atlete wist zich vrijdagochtend overtuigend te plaatsen voor de finale van het discuswerpen. Op dat onderdeel is zaterdagavond de strijd om de medailles.

Lieke Klaver

Lieke Klaver heeft met de Nederlandse estafetteploeg een bronzen medaille veroverd op de 4x400 meter. Samen met Liemarvin Bonevacia, Isaya Klein Ikkink en Femke Bol liep de Enkhuizense atlete naar 3.10,73.

Morgen komt Klaver individueel in actie op de 400 meter. De EK atletiek in Rome duren nog tot en met woensdag.