Werkzaamheden met haast? Dat kan deze broedende meeuw niets bommen

Het bericht werd door de omgevingsdienst bevestigd en ook de consequenties werden duidelijk. De broedende vogel, die in de wandelgangen al Georgette genoemd wordt, moet minstens een maand of drie met rust gelaten worden.

Drie maanden vertraging

In die drie maanden zou Georgette haar eieren kunnen uitbroeden en haar kroost door de eerste weken heen helpen. Maar die termijn was voor wethouder Suanet geen optie. Het werk in de Citadel duurt al veel te lang en de ondernemers op het plein hebben al veel omzetschade opgelopen. "Juist nu we in gesprek zijn over een compensatieregeling voor de ondernemers zou een nieuwe vertraging van het werk onacceptabel zijn", zegt Suanet. Dus ging hij met zijn ambtenaren opzoek naar oplossingen. Er werden nieuwe stenen aangekocht, het legplan werd aangepast en er wordt gebruik gemaakt van de stenen die tijdelijk beschikbaar zijn.

Door slim te schuiven met stenen en inzet van mensen is de vertraging van het bestratingswerk teruggebracht tot een paar dagen. De buurt kan dus opgelucht ademhalen.

Georgette

Georgette intussen, niemand weet overigens waar die naam vandaan komt, bekommert zich niet over de bestrating van Heemskerk. Ze maakt zich uitsluitend druk over haar eieren. Pas als de jongen groot genoeg zijn om op eigen vleugels te zweven, kunnen de stenen weer gebruikt worden. "Daar vinden we wel weer een plek of een afnemer voor", zegt de wethouder, die blij is dat de vertraging van het werk in de Citadel beperkt blijft.