Voortbestaan stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil op losse schroeven

Met name de verantwoording van het geld brengt moeilijkheden met zich mee. Zo moet de stichting een jaarlijkse uitleg geven over de onderwerpen die zij behandelen. "Het is niet dat we het niet willen doen, maar we kunnen moeilijk vooruitkijken welke ontwikkelingen er komen en welke onderwerpen er over twee jaar belangrijk zijn", aldus Schipper. "We hebben er ook geen behoefte aan om een accountant in te huren voor de papierwinkel die dit met zich meebrengt. We steken onze energie liever in de zorg van en voor West-Friesland."