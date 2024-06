Drugsduikers opgespoord met microfoons en drones: "Ze kunnen niet meer ontsnappen"

Nadat microfoons de drugsduiker detecteren, kan er een drone van de douane de lucht in. "Die blijft hem volgen, totdat de duiker aan land gaat en dan zorgen we dat er een auto van de douane of politie is. Dus hij kan niet meer ontsnappen", zegt Ger Koomen van de douane. "We hebben warmtecamera's waar we onder water de duikers mee kunnen volgen."

Groot deel

Het is nog niet bekend wanneer het systeem gebruikt gaat worden. Het is de bedoeling dat er op termijn een groot deel van het Westelijk Havengebied mee in de gaten gehouden kan worden.

Naast het systeem met de microfoons wordt er ook gewerkt aan sonarapparatuur die scheepsrompen kan scannen op afwijkingen.