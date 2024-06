Zorgen over belastingverhoging op vakanties: "Dat is heel veel geld voor gezinnen met een klein budget"

Ook Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor recreatiebedrijven, waarschuwt voor de gevolgen van de btw-verhoging. Volgens hem zullen door de verhoging naar verwachting meer huishoudens met lage inkomens niet meer op vakantie kunnen in Nederland. Adviesbureau Ginder onderzocht in opdracht van onder andere HISWA-RECRON de effecten van een btw-verhoging.

Uit onderzoek van Ginder blijkt dat een accommodatie waar je in 2021 nog honderd euro voor moest neerleggen, in 2023 al 133 euro kost. Als de btw van negen procent naar 21 procent stijgt, kost diezelfde accommodatie in 2024 144 euro. Dat is 44 procent meer dan vier jaar geleden. Daar is de stijging van de gemeentelijk toeristenbelasting nog niet eens in meegenomen.

Kos goedkoper dan Texel?

Dit zorgt ervoor dat de concurrentiepositie onder druk komt te staan. "Die verhogingen moeten we doorberekenen in de prijs", zegt vakantieparkeigenaar Ros. "Dan maak je het product echt duur. Als jij voor 500 euro ook een week naar Griekenland kan, wat is dan nog de keuze, hè. Dan krijgen we serieuze concurrentie uit het buitenland."