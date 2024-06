Gemeente Zandvoort over Haarlemse kritiek op uitstel asielopvang: "Niet chic"

De gemeenten in de regio Kennemerland maakten eerder onderlinge afspraken over het aantal asielzoekers dat iedere gemeente zou opvangen. Zandvoort had de taak om plek te zoeken voor 94 mensen, maar zette de zoektocht naar een locatie voor een azc in de koelkast. Dat heeft alles te maken met het hoofdlijnenakkoord van PVV, NSC, BBB en VVD, waarin een streep gaat door de spreidingswet.

PvdA-fractievoorzitter Maarten Wiedemeijer sprak er donderdagavond in een commissievergadering schande van. "Als je het woord 'asociaal' opzoekt in het woordenboek, dan staat er 'zonder rekening te houden met anderen'. Er is geen betere omschrijving voor de gemeente Zandvoort. Die gemeente houdt alleen rekening met zichzelf en legt de wettelijke verplichtingen naast zich neer", zei Wiedemeijer.

Opgestoken middelvingertje

Ook GroenLinks is boos, liet fractievoorzitter Jasper Drost weten. "Dit is een opgestoken middelvingertje van de gemeente Zandvoort. Haarlem neemt bijvoorbeeld ook verkeersmaatregelen om de Formule 1 mogelijk te maken. Wij mogen ook wel wat van Zandvoort verlangen."

De meeste partijen vinden dat burgemeester Wienen van Haarlem een pittig gesprek moet voeren met zijn Zandvoortse collega. Wienen beloofde dat gesprek aan te gaan. Ook hij zet zijn vraagtekens bij het besluit van het kustdorp. "We doen het als regio samen. Het is ontzettend jammer dat er een gemeente is die haar aandeel niet wil leveren. We gaan daarover spreken met Zandvoort."

Zandvoort houdt zich aan de wet

Wiedemeijer noemt die aankondiging een goede eerste stap. "Geef de buren de kans om tot inkeer te komen. Hopelijk draaien ze bij, dat is voor iedereen het beste." Op ruzie zitten de gemeenten niet te wachten, Haarlem en Zandvoort werken op ambtelijk niveau nauw samen.

In Zandvoort liggen ze niet wakker van alle kritiek, laat een woordvoerder weten. "Een term als asociaal vinden we niet chic en uiteraard herkennen we ons daar niet in. Er is ook geen wettelijke verplichting waar de gemeente zich niet aan houdt." De omstreden spreidingswet zou pas over een jaar ingaan, maar het nieuwe kabinet wil de wet schrappen.

Op de vraag of Zandvoort nog wel in gesprek blijft met Haarlem en de andere regiogemeenten over de asielopvang is het antwoord kort en bondig: "Ja, uiteraard."