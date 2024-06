Ontdek de geschiedenis van het Noordhollandsch Kanaal met deze nieuwe NH-serie

In drie dagen voeren Pieter en Marieke over het Noordhollandsch Kanaal. En dat was 'heel hard werken', aldus Marieke. Toch had ze het voor geen goud willen missen. De ontmoetingen hebben een diepe indruk op haar achtergelaten. "Het is werkelijk waar prachtig vanaf het water." Door de serie hoopt ze dat gevoel met de kijker te delen.

Vanaf Amsterdam-Noord varen de twee via Purmerend door naar Alkmaar en andere steden langs het kanaal. Onderweg leren ze over de technische aspecten van de waterweg, de impact op de lokale gemeenschappen en de historische gebeurtenissen die ermee verbonden zijn. De reis eindigt in Den Helder. Daar leren Pieter en Marieke over de militaire motieven achter de aanleg van het kanaal.

De serie biedt zodoende niet alleen een kijk op de geschiedenis en de huidige staat van het Noordhollandsch Kanaal, maar ook op de mensen en gemeenschappen die langs de oevers ervan leven en werken.

De eerste aflevering van de nieuwe NH-serie is morgen om 17.10 uur te zien op tv. Daarna is de uitzending terug te vinden op de themapagina.