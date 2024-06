Man ernstig mishandeld door jongens op fatbike in Amsterdam

Een van de verdachten gaf de man een harde klap waardoor hij op de grond viel. Vervolgens schopten de jongens de man meerdere keren, waaronder tegen zijn hoofd. Daarna lieten ze het slachtoffer achter en vluchtten op een fatbike in de richting van de Overschiestraat.

Signalement

De politie onderzoekt de mishandeling en zoekt getuigen. Van de twee verdachten is een signalement vrijgegeven. Beide jongens zijn licht getint en tussen de 13 en 16 jaar oud. De ene had een dik postuur, de ander was slank. Beiden waren tussen de 1.50 en 1.65 meter lang.

Getuigen van de mishandeling wordt gevraagd contact zich te melden bij de politie. Ook komt de politie graag in contact met mensen die beeldmateriaal van de mishandeling hebben, bijvoorbeeld via bewakingscamera's of deurbellen.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niks bekend.