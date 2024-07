Het toerisme op Texel, zware geweldsincidenten in IJmuiden, de gevolgen van de stikstofregels in Den Oever en het effect van de inflatie op Noord-Hollanders in Nieuw-Vennep: de redactie van NH verplaatst zich eens in de zoveel tijd naar een locatie middenin de samenleving. Daar worden vragen beantwoord over onderwerpen die zich daar afspelen. Van alle kanten: 360 graden.