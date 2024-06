Automobilisten raken spoor bijster door tijdelijke afzetting bij station Haarlem

Is het onwil of onwetendheid? De afzettingen waren er afgelopen maandag plotseling, zonder aankondiging. In dat opzicht is het niet ondenkbaar dat sommige automobilisten in de war zijn en een fout begaan, zeker omdat navigatiesoftware nog geen rekening houdt met de omleiding.

Ook treinreizigers moeten even wennen. Terwijl ze het station uitlopen, bellen ze met de automobilist die hen komt ophalen. Maar dan komen ze erachter dat de afgesproken kiss & ride-plek vanaf de Schoterweg niet met de auto te bereiken is. Vanaf de andere kant is die plek dan weer wel te bereiken. Verwarrend allemaal.

Chaos op eerste dag

Op het Frans Halsplein staan de eerste afzettingen die voorkomen dat auto's vanaf de Kennemerbrug richting station rijden. Het personeel van de kiosk van B&B Bloemen zag de gevolgen. "De eerste dag was het wel echt chaos", vertelt een medewerker. "Maar nu valt het me eerlijk gezegd nog mee."

Tekst gaat door onder de foto.